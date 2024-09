https://fr.sputniknews.africa/20240914/la-defense-sud-africaine-indique-un-moyen-de-regler-les-problemes-de-securite-du-sud-global-1068279498.html

La Défense sud-africaine indique un moyen de régler les problèmes de sécurité du Sud global

Le Sud global doit passer par des collaborations pour relever les défis auxquels est confrontée la sécurité mondiale, a déclaré Angelina Motshekga, ministre de... 14.09.2024, Sputnik Afrique

Les pays du Sud global sont capables de relever les défis de sécurité majeurs en renforçant les liens de partenariat avec la communauté internationale, a déclaré Angelina Motshekga, ministre de la Défense sud-africaine, s'exprimant sur les conflits militaires en cours dans le monde lors du Forum sur la sécurité de Xiangshan, en Chine.Rôle des BRICSAngelina Motshekga a insisté sur le rôle de groupes comme les BRICS pour la stabilité du Sud.Selon elle, les BRICS "ajoutent une nouvelle dimension aux efforts [de maintien de la stabilité-ndlr] dans l'hémisphère Sud".Ce type d'associations œuvre en faveur d'un ordre mondial plus équitable et promeut "des méthodes pacifiques telles que la diplomatie, le dialogue, la négociation et la médiation", a-t-elle estimé.

