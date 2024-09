https://fr.sputniknews.africa/20240914/la-cedeao-lance-les-activites-de-son-fonds-regional-de-stabilisation-et-de-developpement-au-benin-1068274443.html

La CEDEAO lance les activités de son Fonds régional de stabilisation et de développement au Bénin

La CEDEAO lance les activités de son Fonds régional de stabilisation et de développement au Bénin

Sputnik Afrique

Ce projet se fixe pour mission de promouvoir la stabilisation socio-économique et la résilience des communautés vulnérables dans la région, indique la CEDEAO... 14.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-14T07:48+0200

2024-09-14T07:48+0200

2024-09-14T07:49+0200

bénin

cotonou

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1c/1063156004_0:223:2822:1810_1920x0_80_0_0_41873862e41dbd5f5f8ed97c75092f59.jpg

Le lancement du FRSD, une structure placée sous la coordination de Mme Damtien Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, fait suite à la signature de l’accord de subvention de la contribution directe de la CEDEAO au Fonds régional, par Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO et Romuald Wadagni, ministre d’État béninois en charge de l’Économie et des Finances, rappelle la même source.Portant sur un montant de deux millions de dollars destinées au financement des interventions de stabilisation socio-économiques dans les régions de l’Atacora, Donga et des Collines au Bénin pour la période 2024-2027, cet accord de financement représente une partie d’un financement total de 17 millions d’euros que le Bénin pourrait obtenir comme appui du FRSD, précise-t-on de même source.Le FSRD est une initiative lancée en 2019 par la CEDEAO et dont, la première phase a été mise en œuvre en Gambie durant la période 2019-2024. Quant à sa seconde phase étalée sur la période 2024 à 2027, elle est mise en œuvre au Bénin, au Togo et en Guinée Bissau.Elle couvre principalement trois domaines d’intervention que sont l’emploi, l’environnement et les services nécessaires pour la cohésion sociale.

bénin

cotonou

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

bénin, cotonou, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), afrique subsaharienne