Des journalistes de la région MENA reviennent sur les sanctions US contre les médias russes

Des journalistes de la région MENA reviennent sur les sanctions US contre les médias russes

14.09.2024

2024-09-14T17:26+0200

2024-09-14T17:26+0200

2024-09-14T19:38+0200

L'adoption par Washington de nouvelles sanctions contre la chaîne de télévision RT et le groupe des médias Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik, montre que les États-Unis mentent en affirmant qu'ils défendent la liberté de la presse, ont déclaré à Sputnik des journalistes d'Algérie, de Palestine et du Liban.Selon lui, en témoigne aussi la position de l'Occident en faveur des repressions et du génocide dans la bande de Gaza.Il a rappelé que Washington n'admettait pas la présence de médias puissants qui contredisent sa position."Les Américains sont particulièrement préoccupés par les médias russes, qui ont une portée et une diffusion énormes malgré toutes les tentatives d’interférer avec leur diffusion", a-t-il ajouté.Il a qualifié les déclarations du secrétaire d'État Antony Blinken de fausses et fallacieuses.Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avait précédemment taxé les médias russes de désinformation et affirmé que la chaîne RT menait des "actions clandestines visant à saper les élections aux États-Unis".

