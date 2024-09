https://fr.sputniknews.africa/20240914/avions-furtifs-detectes-grace-a-starlink-cest-desormais-possible--1068280895.html

Avions furtifs détectés grâce à Starlink? C'est désormais possible

Avions furtifs détectés grâce à Starlink? C'est désormais possible

Des scientifiques chinois ont trouvé un moyen de détecter des objets furtifs -drones ou avions- en utilisant le réseau satellitaire Starlink, relate le South...

Certains objets utilisant des technologies furtives et échappant à la détection radar peuvent être décelés grâce au réseau de satellites Starlink, démontre une étude de l'Université de Wuhan publiée dans la revue Journal of Signal Processing et relayée par le South China Morning Post.La Chine est le premier pays à expérimenter cette méthode de détection, mais l'idée a été proposée par des scientifiques russes lors d'une conférence internationale en 2015, précise le South China Morning Post.

