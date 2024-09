https://fr.sputniknews.africa/20240913/une-exposition-dart-contemporain-russe-se-tiendra-au-senegal-1068264932.html

Une exposition d'art contemporain russe se tiendra au Sénégal

Une exposition d'art contemporain russe se tiendra au Sénégal

L'événement intitulé "Créer des miracles" se déroulera du 1er octobre dans la capitale sénégalaise de Dakar, jusqu’à la fin du mois d'octobre. 13.09.2024, Sputnik Afrique

Plus de 20 œuvres de 12 artistes russes contemporains seront exposées, dont le fameux tableau "Lune privée" de Leonid Tishkov. L'exposition sera organisée par la holding métallurgique Novostal-M avec le concours du Centre russe d'exportation et de l'ambassade de Russie au Sénégal. "L'objectif principal de l'exposition est de présenter à la communauté internationale le travail des artistes russes contemporains, de montrer leur style distinctif et de souligner le caractère unique des œuvres créées en Russie", indique le communiqué. L'événement fait partie du projet culturel à grande échelle "Journées de Russie", qui vise à développer le dialogue entre les représentants de la culture et des affaires des deux pays.

