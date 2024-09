https://fr.sputniknews.africa/20240913/redeploiement-des-forces-us-en-afrique-washington-veut-par-tous-les-moyens-de-revenir-a-la-charge-1068268443.html

Redéploiement des forces US en Afrique: "Washington veut par tous les moyens de revenir à la charge"

Sortis par la petite porte du Niger, les États-Unis travaillent actuellement sur un plan de redéploiement en Afrique de leur contingent militaire. Au micro de... 13.09.2024, Sputnik Afrique

"Nous pensons que cette situation se caractérise, ou en tout cas pourrait se justifier, par la volonté de nos pays, je veux dire du Burkina, du Mali et du Niger, constitués désormais à travers la Confédération, c'est pour saboter d'abord la volonté, la vision que veulent implanter ces différents pays là pour leurs populations, le fait que ces dirigeants se sont engagés, le fait que ces dirigeants ont pu mettre dehors ces forces d'occupation, le fait que ces dirigeants ont pu dire non à l'impérialisme, alors ils cherchent partout les moyens pour revenir à la charge", a affirmé M.Nabaloum sur le plan de redéploiement des soldats américains en Afrique.Retrouvez également dans ce numéro:- Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes et Guy Mettan, homme politique suisse sur les révélations de Victoria Nuland sur les négociations de paix d’Istanbul entre l’Ukraine et la Russie en 2022.- Seydou Oumar Traoré, journaliste malien et spécialiste des questions de sécurité et de défense sur la démission du ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba dans un contexte de relations diplomatiques dégradées avec le continent africain.- Frédéric Kaboré, cycliste burkinabé sur ses motivations avant de rallier la Russie à vélo.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

