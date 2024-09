https://fr.sputniknews.africa/20240913/manifestation-a-paris-contre-la-creation-dun-ministere-de-limmigration---video-1068271427.html

Manifestation à Paris contre la création d'un ministère de l'Immigration - vidéo

Manifestation à Paris contre la création d'un ministère de l'Immigration - vidéo

Un rassemblement a eu lieu à Paris pour dénoncer la possible création d'un ministère de l'Immigration, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place. 13.09.2024, Sputnik Afrique

Une marche de solidarité avec les immigrants et les sans-papiers s'est tenue ce vendredi 13 septembre dans la capitale française, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique.Des banderoles ont été déployées, portant les slogans: "Liberté, égalité, papiers", "Notre arme est solidarité" ou encore "Régularisation de tous les sans-papiers".Les organisateurs de la manifestation avaient également appelé à protester contre l'idée d'un ministère de l'Immigration à laquelle réfléchirait le nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Ce dernier a, d'ailleurs, nié le 12 septembre qu'il souhaitait recréer un tel ministère initialement mis en place en 2007, à l'époque de Nicolas Sarkozy, selon les médias. Pourtant M.Barnier avait souhaité "maîtriser les flux migratoires avec des mesures concrète" au lendemain de sa nomination au poste de Premier ministre.Michel Barnier poursuit actuellement ses consultations et discussions en vue de former un gouvernement, après avoir été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, ce 5 septembre.

