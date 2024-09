https://fr.sputniknews.africa/20240913/lukraine-dispose-de-peu-de-missiles-storm-shadow-apres-avoir-frappe-la-crimee-selon-the-telegraph-1068267166.html

L'Ukraine dispose de peu de missiles Storm Shadow après avoir frappé la Crimée, selon The Telegraph

Après les frappes contre la Crimée et les ponts dans la région de Kherson, l'armée ukrainienne posséderait "relativement peu de missiles Storm Shadow" pour... 13.09.2024, Sputnik Afrique

Londres songe à autoriser l'usage de missiles à longue portée Storm Shadow contre le territoire russe, mais Kiev n'en possède pas des stocks conséquents, a annoncé le journal The Telegraph.La parlementaire américaine Victoria Spartz a en outre déclaré au journal que lever les restrictions sur ces missiles provoquerait une réponse russe ce qui obligerait les États-Unis à envoyer des "renforts". Ils consisteraient en livraison d'armes supplémentaires, et non en troupes.Lee Royaume-Uni et la France livrent des Storm Snadow à Kiev qui les tire contre des arrières et des sites civils russes. L'armée ukrainienne a notamment tiré ces missiles sur la ville de Lougansk, des ponts reliant la région de Kherson à la Crimée et la ville de Sébastopol en Crimée.

