Le Rwanda plaide pour donner deux sièges permanents à l'Afrique au Conseil de sécurité de l'Onu

Le Rwanda plaide pour donner deux sièges permanents à l'Afrique au Conseil de sécurité de l'Onu

Sur X (anciennement Twitter), le Président rwandais Paul Kagame a préconisé un système de rotation pour que l'ouverture à l'Afrique ne profite pas qu'à un seul... 13.09.2024, Sputnik Afrique

Le Conseil de sécurité de l'Onu doit ouvrir deux sièges permanents à l'Afrique, dont un avec un système de rotation, a déclaré le Président rwandais sur X (ex-Twitter).Le Conseil de sécurité de l'Onu comprend actuellement 15 membres dont cinq (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) ont le statut permanent et les dix autres sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Moscou avait plusieurs fois souligné que l'élargissement du Conseil ne devrait pas se faire au profit des pays occidentaux, mais en direction des États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

