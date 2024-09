https://fr.sputniknews.africa/20240913/le-fsb-a-recu-des-preuves-de-lactivite-subversive-du-royaume-uni-contre-la-russie--1068259124.html

Le FSB a reçu des preuves de l’activité subversive du Royaume-Uni contre la Russie

Il s’agit de documents confirmant l’implication de Londres dans l’escalade de la situation militaro-politique internationale afin d’infliger une défaite... 13.09.2024, Sputnik Afrique

russie

royaume-uni

londres

fsb

Le Service fédéral de sécurité russe a reçu des preuves de l’activité subversive du Royaume-Uni contre la Russie. "Ces documents indiquent qu'au Royaume-Uni, la principale unité coordonnant la mise en œuvre de politiques subversives contre la Russie [et dans les pays qui faisaient autrefois partie de l'URSS] est la Direction de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale du ministère britannique des Affaires étrangères, qui a été transformée après le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine en un service spécial, dont la tâche principale est d'infliger une défaite stratégique à notre pays", note le FSB. Selon le FSB, ces faits mettent en doute les activités des diplomates britanniques envoyés à Moscou par l'intermédiaire de cette Direction. Ainsi, le ministère russe des Affaires étrangères a mis fin à l'accréditation de six employés du département politique de l'ambassade britannique, dont les actions ont fait preuve d’espionnage et d’activité subversive.

russie, royaume-uni, londres, fsb