La Russie remet des tests de diagnostic de la variole du singe à ces pays africains

L'agence fédérale russe Rospotrebnadzor a envoyé des spécialistes au Burundi, au Rwanda et en Angola pour aider à juguler la variole du singe, rapporte un... 13.09.2024, Sputnik Afrique

Les spécialistes de l'agence fédérale russe Rospotrebnadzor ont été parmi les premiers à arriver en Afrique pour aider à lutter contre le virus mpox, ils ont notamment remis des tests de diagnostic russes à trois pays, a annoncé l'agence dans un communiqué.Du 4 au 13 septembre, un groupe comprenant notamment des épidémiologistes et des virologues ont travaillé:Plus de 100 spécialistes africains ont été formés à l’évaluation en laboratoire, à l'identification du virus, au traitement et à la prévention.Les laboratoires mobiles transférés par Rospotrebnadzor au Burundi et en Ouganda en 2024 ont été impliqués, ainsi que le centre russo-burundais pour la prévention et l'étude des maladies infectieuses.Au total, cinq laboratoires mobiles anti-épidémiques et 2 centres communs de recherche ont été créés par Rospotrebnadzor sur le continent africain.

