Grande expédition africaine: le navire Atlantniro arrive dans la zone économique de la Mauritanie

Le navire de recherche russe Atlantniro a débuté son exploration dans le cadre de la Grande Expédition africaine de l’Agence russe des pêches, relatent ce vendredi 13 septembre les médias russes citant la filiale Atlantique de l'Institut panrusse de recherche sur les pêches et l'océanographie (AtlantNIRO).L'Atlantniro a fait escale au port de Nouadhibou et embarqué cinq spécialistes mauritaniens. Des travaux sont en cours sur la biomasse des démersaux.Les recherches dans les eaux mauritaniennes dureront encore 30 jours.Outre les représentants de Mauritanie, 30 membres d'équipage et 11 scientifiques russes se trouvent à bord.Le départ de la Grande expédition africaine a été donné le 21 août dans le port de Kaliningrad. Les navires Atlantis et Atlantniro exploreront les zones maritimes économiques de 18 pays, évaluant les réserves biologiques marines au large des côtes de l'ensemble du continent africain.

