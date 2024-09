https://fr.sputniknews.africa/20240913/ces-plantes-consommees-par-les-gorilles-au-gabon-pourraient-servir-a-creer-des-medicaments-1068269329.html

Ces plantes consommées par les gorilles au Gabon pourraient servir à créer des médicaments

Ces plantes consommées par les gorilles au Gabon pourraient servir à créer des médicaments

Sputnik Afrique

Des scientifiques ont découvert que des plantes ingérées par les gorilles du Gabon et déjà utilisées par la médecine traditionnelle avaient des propriétés... 13.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-13T18:03+0200

2024-09-13T18:03+0200

2024-09-13T18:03+0200

international

gabon

gorille

médecine

sciences et tech

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102818/68/1028186854_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_2c907f6870c2a73419268724ac5c1e62.jpg

Une étude publiée dans la revue PLOS One a révélé que quatre plantes africaines consommées par les gorilles dans un parc national du Gabon, en Afrique centrale, et utilisées par les guérisseurs locaux possédaient des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes.Ces plantes sont:Les analyses des extraits d'écorce ont montré une activité antibactérienne contre au moins une souche d'Escherichia coli.Les auteurs de l'étude ont conclu que les plantes considérées constituent des objets prometteurs pour des recherches ultérieures visant à créer de nouveaux médicaments.

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, gabon, gorille, médecine, sciences et tech