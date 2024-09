Bloquée dans un sous-sol avec son mari handicapé et leur chien: une Russe s'exprime - vidéo

"Les militaires nous ont évacués: mon mari et moi, notre voisine et son père alité, deux femmes âgées et un homme. Nous étions restés dans le sous-sol d'un jardin d'enfant pendant quatre jours. Nous n'avions pas d'électricité, ni d'eau, ni de gaz, rien. Puis il y a eu une accalmie. Je suis sortie dehors, le chef de notre localité et les militaires nous ont proposé d'être évacués", a indiqué Mme Golychevskaïa.