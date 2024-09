https://fr.sputniknews.africa/20240913/aucune-liberte-dexpression-une-analyste-us-sur-les-sanctions-contre-les-medias-russes-1068272825.html

"Aucune liberté d’expression": une analyste US sur les sanctions contre les médias russes

"Aucune liberté d’expression": une analyste US sur les sanctions contre les médias russes

Sputnik Afrique

"Nous n’avons aucune liberté d’expression dans ce domaine", estime une ex-analyste du Pentagone, commentant pour Sputnik les nouvelles sanctions contre les... 13.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-13T22:21+0200

2024-09-13T22:21+0200

2024-09-13T22:21+0200

états-unis

sanctions

chaîne de télévision rt

rossiya segodnya

liberté d'expression

international

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/09/1065991702_0:298:2583:1751_1920x0_80_0_0_2f2ada09a8e0b0ff50d7615ef5917b54.jpg

Les nouvelles sanctions adoptées par Washington contre le groupe des médias Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik, et la chaîne de télévision RT montrent qu'il n'y a plus de liberté d'expression aux États-Unis, a déclaré à Sputnik Karen Kwiatkovski, ex-analyste du Pentagone.Selon elle, "ils créent des infos et une couverture médiatique sur quelque chose qui correspond à leur discours, qui est un discours antirusse lié à la campagne électorale", a ajouté Kwiatkowski. L’administration Biden s'attaque aussi à RT puisque cette chaîne critique sa vision du monde néoconservatrice, a souligné l’analyste. Elle admet que les Américains son en train de perdre la liberté de critiquer la politique étrangère US.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, sanctions, chaîne de télévision rt, rossiya segodnya, liberté d'expression, international, opinion