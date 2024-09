https://fr.sputniknews.africa/20240913/assujettir-le-verbe-le-parcours-litteraire-de-yasmina-khadra-1068271282.html

Assujettir le verbe: Le parcours littéraire de Yasmina Khadra

Dans cette nouvelle édition du podcast Identités africaines, votre hôte Maxime Mardoukhaev s'entretient avec Yasmina Khadra, éminent écrivain algérien, des... 13.09.2024, Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle édition du podcast Identités africaines, votre hôte Maxime Mardoukhaev s'entretient avec Yasmina Khadra, éminent écrivain algérien, des étapes qui ont jalonné son parcours vers l'acquisition de plusieurs millions de lecteurs dans le monde et des perspectives de la littérature africaine.

"Le problème de l'Afrique, c'est que l'impérialisme culturel voudrait qu'un seul écrivain représente tout un continent, un seul. Ça, c'est très mauvais et il y a beaucoup de talents en Afrique. Il y a beaucoup de grands écrivains, mais qui n'ont pas cette possibilité, pour eux, d'avoir une visibilité simplement parce qu'il y a une sélection. […] Par exemple, c'est la France elle-même qui choisit l'écrivain, qui est censé représenter l'Afrique. Et ce n'est pas toujours le bon. Généralement, c'est juste, peut-être, le même parmi les plus médiocres qui sont mis. Et il y a beaucoup d'écrivains qui sont morts à cause de ça, de cette injustice ", avance l’écrivaine au micro de Sputnik Afrique.Écoutez toute l'émission sur notre site !

