https://fr.sputniknews.africa/20240912/washington-a-brise-lukraine-et-leurope-mais-pas-la-russie-selon-un-homme-politique-ukrainien-1068255066.html

Washington a "brisé l'Ukraine et l'Europe, mais pas la Russie", selon un homme politique ukrainien

Les États-Unis ont réussi à briser l'Ukraine et l'Europe, mais pas la Russie, a déclaré Viktor Medvedtchouk, président du conseil du mouvement Autre Ukraine. 12.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-12T19:14+0200

Washington et Londres ont empêché Kiev de parvenir à une paix avec Moscou pour déclencher une guerre et déstabiliser la situation en Russie, mais n'ont pas pu atteindre cet objectif. Ils ont réussi à soumettre l'Europe et l'Ukraine, a indiqué Viktor Medvedtchouk, président du conseil du mouvement Autre Ukraine, à EurAsia Daily."Un plan astucieux"M.Medvedtchouk a rappelé qu'Angela Merkel, alors chancelière fédérale allemande, François Hollande, Président français de l'époque, puis le Président Emmanuel Macron, avaient "parlé d'un 'plan astucieux' qu'ils essayaient de glisser à la Russie". Selon l'homme politique, ancien chef de l'administration présidentielle ukrainienne (2002-2005), ex-membre du Groupe de contact pour l'Ukraine (2014-2019) et ex-député ukrainien, l'une des raisons de cet échec américain et britannique est le manque d'agents d'influence capables de promouvoir les intérêts de Washington et de Londres en Russie.

