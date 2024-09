https://fr.sputniknews.africa/20240912/voici-comment-les-medias-internationaux-presentent-le-continent-africain-selon-un-rapport-1068253669.html

Voici comment les médias internationaux présentent le continent africain, selon un rapport

Les médias occidentaux véhiculent des visions biaisées de l'Afrique et donnent rarement la parole aux Africains ordinaires, ont écrit deux chercheurs dans The...

L’Indice mondial des médias pour l’Afrique montre que certains médias occidentaux propagent des "stéréotypes persistants et des récits biaisés" sur le continent, expliquent dans un article pour The Conversation Wallace Chuma de l'Université du Cap et Trust Matsilele de l'Université de Birmingham, qui ont participé à l'étude.Les chercheurs déplorent notamment:

