Tirs de roquettes et d'artillerie: les exercices russes Océan 2024 - vidéo

Tirs de roquettes et d'artillerie: les exercices russes Océan 2024 - vidéo

La Défense russe a mis en ligne plusieurs vidéo des exercices navals russes Océan 2024 qui continuent depuis quelques jours dans deux océans et trois mers. 12.09.2024, Sputnik Afrique

Les navires des marines russe et chinoise ont effectué des tirs d'artillerie sur des cibles maritimes et aériennes dans le cadre des exercices Océan-2024 dans la mer du Japon, a annoncé ce jeudi 12 septembre le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui. Une autre vidéo montre des navires de lutte anti-sous-marine de la Flotte russe du Nord en train de repousser un raid aérien de l'ennemi conventionnel au-dessus de la mer de Barents.Des bombardiers Su-24 et chasseurs polyvalents Su-30SM et Su-30SM2 ont en outre effectué des frappes de précision sur des postes de commandement, des troupes et des équipements militaires de l'ennemi conventionnel sur un terrain d'entraînement dans la région russe de Kaliningrad, enclavée entre la Lituanie et la Pologne.Océan 2024Au total, l'exercice d'état-major engage plus de 400 navires, sous-marins et bateaux de soutien, 120 avions et hélicoptères de l'aéronavale et des Troupes aérospatiales et plus de 90.000 militaires, y compris 3 navires et 14 avions de l'armée chinoise.Les manœuvres se déroulent depuis le 10 septembre dans les océans Pacifique et Arctique, les mers Méditerranée, Caspienne et Baltique.Les représentants de 32 pays ont été invités à surveiller les exercices.

