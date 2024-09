https://fr.sputniknews.africa/20240912/nous-ne-tournerons-jamais-le-dos-a-la-russie-et-la-russie-ne-nous-a-jamais-tourne-le-dos-1068247281.html

"Nous ne tournerons jamais le dos à la Russie, et la Russie ne nous a jamais tourné le dos"

Les relations entre l'Afrique du Sud et la Russie sont indissolubles, a déclaré à Sputnik le ministre sud-africain de la Culture et des Sports Gayton McKenzie. 12.09.2024, Sputnik Afrique

"L’URSS a joué un rôle clé, un rôle très important pour garantir la liberté dont nous jouissons aujourd’hui en Afrique du Sud. Ils ont hébergé nos citoyens comme Moses Kotane, qui étaient ici en Russie, nos leaders, lorsqu’ils étaient en exil ici en Russie, où l’URSS, les Russes ont pris soin d’eux", a souligné le ministre en marge du Forum des cultures unies à Saint-Pétersbourg. "Cette relation n’a jamais disparu et ne disparaîtra jamais. Et au moment où je vous parle, il y a deux orchestres russes en tournée en Afrique du Sud, et il y a deux orchestres sud-africains en tournée en Russie. C’est donc un lien indestructible", a-t-il dit.

