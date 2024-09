https://fr.sputniknews.africa/20240912/lemblematique-co-fondateur-de-pink-floyd-se-dit-pret-a-joueur-en-russie--1068250677.html

L'emblématique co-fondateur de Pink Floyd se dit prêt à jouer en Russie

L'emblématique co-fondateur de Pink Floyd se dit prêt à jouer en Russie

Sputnik Afrique

Le co-fondateur des Pink Floyd Roger Waters est prêt à jouer en Russie si une nouvelle tournée venait à avoir lieu, comme il l'a expliqué à la journaliste de... 12.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-12T19:00+0200

2024-09-12T19:00+0200

2024-09-12T19:39+0200

international

roger waters

pink floyd (groupe de musique)

tournée

ukraine

conflit ukrainien

culture

musique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103783/12/1037831256_0:194:3731:2292_1920x0_80_0_0_f9520283318440ec2c86afd21aa5ad17.jpg

Dans un entretien avec la journaliste de Lougansk Faina Savenkova, Roger Waters a déclaré qu'il "aimerait jouer en Russie", si une nouvelle tournée se mettait en place. Un enregistrement de l'interview a été fourni à Sputnik. Selon lui, les Russes l'ont invité à se produire à Moscou et à Saint-Pétersbourg cet été, mais une tournée de rock demande toujours une grosse planification. Waters a ajouté qu'il souhaitait jouer en Ukraine pour la fin du conflit. S'adressant au peuple ukrainien, il a souligné que "l’empire américain" ne se souciait pas d'eux et n'avait pour but que d’enrichir les "ploutocrates américains".

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, roger waters, pink floyd (groupe de musique), tournée, ukraine, conflit ukrainien, culture, musique