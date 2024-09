https://fr.sputniknews.africa/20240911/pekin-favorable-a-lidee-dinstaller-des-usines-de-transformation-de-produits-agricoles-au-burkina-1068244468.html

Pékin favorable à l'idée d'installer des usines de transformation de produits agricoles au Burkina

C'est ce qu'a révélé le Premier ministre burkinabè au cours d'un point presse à l'issue du Forum Afrique-Chine. 11.09.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, Pékin a marqué son accord par l’accompagnement du Burkina, et propose de faire des entreprises pilotes. De plus, la mise en place d'une société conjointe pour une compagnie maritime et une liaison aérienne Ouagadougou-Pékin avaient été évoquées, a ajouté le chef du gouvernement.

