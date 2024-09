https://fr.sputniknews.africa/20240911/paris-pourrait-rapidement-envoyer-des-milliers-de-soldats-en-afrique-pour-une-intervention-1068241638.html

Paris pourrait rapidement envoyer "des milliers de soldats" en Afrique pour une intervention

Malgré la récente réduction des contingents sur le continent noir, la France compte s'impliquer toujours dans les affaires africaines de manière "moins... 11.09.2024, Sputnik Afrique

Dans le même temps, Paris reste prêt à y transférer des "milliers de soldats" si besoin dans les plus brefs délais, poursuit-il.La source reconnaît pourtant que ce sont les protestations contre la présence française en Afrique de l'Ouest qui ont poussé l'Hexagone à redéployer ses instructeurs sur les bases au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad.Précédemment, il a été annoncé que la France réduirait ses forces en Afrique occidentale et centrale à près de 600 hommes au total. La moitié de ces troupes seront stationnées au Tchad.

