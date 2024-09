https://fr.sputniknews.africa/20240911/moscou-dit-avoir-dejoue-une-tentative-de-kiev-de-semparer-dune-installation-de-forage-en-mer-noire-1068240167.html

Moscou dit avoir déjoué une tentative de Kiev de s'emparer d'une installation de forage en mer Noire

En vue de s'approprier l'installation Krym-2, le renseignement militaire ukrainien a envoyé la nuit dernière une force de débarquement composée de 14 vedettes... 11.09.2024, Sputnik Afrique

Lors d'un combat, des unités de la flotte russe de la mer Noire ont coulé huit vedettes et neutralisé près de 80 militaires ukrainiens, précise le ministère.Les six autres vedettes ont battu en retraite sans tenter de récupérer les militaires ukrainiens blessés qui restaient dans l'eau, affirme l'instance.Les pertes cumulées de l'armée ukrainienne dans la zone de l'opération militaire spéciale russe se chiffrent à environ 2.025 hommes, a également annoncé la Défense russe.La défense antiaérienne russe a en outre abattu, en 24 heures, six missiles ATACMS et 57 drones ukrainiens.

