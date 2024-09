https://fr.sputniknews.africa/20240911/la-mauritanie-approuve-le-projet-de-loi-sur-lhydrogene-vert-1068242782.html

La Mauritanie approuve le projet de loi sur l’hydrogène vert

La Mauritanie approuve le projet de loi sur l'hydrogène vert

Le pays dispose de riches ressources naturelles pouvant rendre la production d'hydrogène vert compétitive à l'échelle mondiale, a déclaré le ministre de... 11.09.2024

Le prix de l'hydrogène vert en Mauritanie devrait atteindre seulement deux dollars le kilogramme d'ici 2030, a-t-il précisé lors d’une séance publique le 9 septembre 2024.Cette loi vise à élargir l’accès aux nouvelles énergies et à en faire un moteur majeur de l’économie nationale, note le ministre. Enfin, il répond à l’objectif de réaliser une transition énergétique globale et durable.Selon Mohamed Ould Khaled, plusieurs projets ont déjà été lancés dans ce domaine, désormais au stade de signature des accords concernant la création d'usines de production d'hydrogène vert ainsi que le développement des infrastructures nécessaires à la distribution et à l'exportation de cette nouvelle source d'énergie.Le pays bénéficie d'un fort ensoleillement et de vents puissants ainsi que d'un potentiel utile de 363 gigawatts, selon la feuille de route sur l'hydrogène, approuvée par le gouvernement mauritanien en novembre 2022. С'est ce qu'il faut pour produire cette énergie verte.

