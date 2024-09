https://fr.sputniknews.africa/20240911/la-greve-se-poursuit-a-laeroport-de-nairobi-au-kenya-apres-le-gel-de-laccord-controverse-1068242537.html

La grève se poursuit à l'aéroport de Nairobi au Kenya après le gel de l'accord controversé

Les travailleurs protestent contre un projet de location de l'aéroport à l'indien Adani Group Holdings, invoquant des pertes d'emplois potentielles. 11.09.2024, Sputnik Afrique

Dans la proposition d'Adani, l'entreprise construirait une nouvelle piste et moderniserait le terminal des passagers.Malgré le blocage temporaire par la Haute Cour du Kenya du projet de bail de 30 ans, les travailleurs de l'aviation continuent de faire grève.Les organisations soutiennent que le Kenya, en tant que plaque tournante de l'aviation d'Afrique de l'Est, peut obtenir les fonds nécessaires sans avoir besoin de louer l'aéroport.Ces protestations se sont étendues aux aéroports régionaux de Kisumu et de Mombasa, selon les médias locaux.

