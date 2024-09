https://fr.sputniknews.africa/20240911/a-chacun-son-nouvel-an-lethiopie-fete-larrivee-de-2017-1068241757.html

À chacun son Nouvel An: l'Éthiopie fête l'arrivée de 2017

En effet, le deuxième État le plus peuplé d'Afrique a sept ans et huit mois de retard sur la majorité des pays du monde. 11.09.2024, Sputnik Afrique

Le calendrier éthiopien ressemble en partie à celui de l'Église copte orthodoxe d'Alexandrie en Égypte. C'est un système solaire-lunaire de 13 mois, dont 12 ont une durée de 30 jours. Le dernier mois ne compte que 5 jours, ou 6 lors d'une année bissextile.Dans son message de Nouvel An, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux au pays et à son peuple. L'Histoire n'est pas façonnée par de simples circonstances, mais par les actions des individus et des sociétés, a-t-il souligné.

