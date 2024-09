https://fr.sputniknews.africa/20240910/tout-a-ete-souffle-tout-des-survivants-de-lattaque-de-drones-livrent-leur-temoignage-a-sputnik-1068232455.html

"Tout a été soufflé, tout": des survivants de l'attaque de drones livrent leur témoignage à Sputnik

Le couple d'Alexandre et Rada habite à Ramenskoïé, non loin de la capitale. Alexandre a vu une boule de feu arriver et n'a eu qu'une seconde pour se jeter sur... 10.09.2024, Sputnik Afrique

La femme est indemne alors que son mari a eu une brûlure au dos et des coupures. Les deux se sont précipités dehors sans récupérer leurs documents ni affaires personnelles. L'Ukraine a mené cette nuit une attaque massive de drones contre plusieurs régions russes. Dans celle de Moscou plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés, selon le gouverneur. Une femme a trouvé la mort.

