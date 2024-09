https://fr.sputniknews.africa/20240910/loms-a-livre-14-tonnes-dequipements-medicaux-a-la-rdc-pour-lutter-contre-la-mpox-1068225748.html

L’OMS a livré 14 tonnes d’équipements médicaux à la RDC pour lutter contre la mpox

Il s'agit de matériel de prévention et de traitement des infections destiné à soutenir la réponse à l'épidémie de variole. Il peut fournir des soins à 16.800...

Le lot fourni comprend:La République démocratique du Congo compte le plus grand nombre de cas de variole. Elle a recensé plus de 15.600 cas depuis le début de l'année, avec 537 décès signalés fin août, selon l'organisation. Cette première livraison, d’un montant d’un million de dollars, devrait être suivie d'autres dans les semaines prochaines, promet l'OMS.La Russie, pour sa part, vient d'acheminer en RDC, début septembre, des vaccins contre la mpox et d'autres frets humanitaires destinés à y faire face. Fin août, des spécialistes russes ont tenu une série de cours sur la prévention et le diagnostic de laboratoire des maladies infectieuses.

