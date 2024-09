https://fr.sputniknews.africa/20240910/le-potentiel-du-mali-en-energie-solaire-surprend-les-chercheurs-1068223550.html

Le potentiel du Mali en énergie solaire surprend les chercheurs

Ce potentiel est estimé à 398,7 gigawatts (GW) pour les projets solaires photovoltaïques à grande échelle et à 1,25 GW pour ceux concernant les éoliens... 10.09.2024, Sputnik Afrique

C'est 197 fois plus que le plan fixé à 2.016 MW à atteindre jusqu'en 2030. Cette conclusion a été réalisée par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) en collaboration avec l’Agence des énergies renouvelables du Mali. L'étude a identifié et cartographié les zones les plus prometteuses pour le déploiement de centrales électriques. Ces régions stratégiques sont situées le long des réseaux routiers et des lignes de transmission. Elles sont concentrées dans la partie sud du pays pour le solaire photovoltaïque et dans la partie sud-ouest à la frontière avec la Mauritanie pour l'éolien terrestre.

mali, afrique subsaharienne, énergie solaire, énergie éolienne, énergies renouvelables