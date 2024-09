https://fr.sputniknews.africa/20240910/la-russie-pourrait-elargir-son-presence-sur-le-marche-cerealier-dafrique-1068230359.html

La Russie pourrait élargir son présence sur le marché céréalier d'Afrique

La Russie pourrait élargir son présence sur le marché céréalier d'Afrique

Sputnik Afrique

Sur fond de mauvaise récolte, la France a réduit au strict minimum ses exportations des céréales, notamment vers l'Afrique du Nord. 10.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-10T18:16+0200

2024-09-10T18:16+0200

2024-09-10T18:16+0200

france

blé

céréales

afrique du nord

russie

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057243633_0:73:2035:1217_1920x0_80_0_0_f7eaeaa89371fccb5dc88a230eb310c2.jpg

Or, dans la région, la demande en blé ne cesse de croître en raison d'une augmentation constante de sa population. Cette année, ses pays devront en acheter plus de 19,5 millions de tonnes.En ce moment, le prix du blé tendre russe (autour de 220 dollars la tonne) s'avère particulièrement compétitif."Le blé russe, qui représente 82,5 millions de tonnes produites cette année et 14,9 millions stockées, sera le grand gagnant", a indiqué Maxence Devillers, analyste chez Argus Media, cité par The Africa Report.Les stocks de l'Ukraine, grenier historique de l'Europe, ont fortement diminué, ce qui va réduire sa capacité d'exportation.

france

afrique du nord

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, blé, céréales, afrique du nord, russie, exportations