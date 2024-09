https://fr.sputniknews.africa/20240910/inondations-au-tchad-lonu-debloque-une-aide-de-huit-millions-de-dollars-1068217712.html

Inondations au Tchad: l'ONU débloque une aide de huit millions de dollars

Inondations au Tchad: l'ONU débloque une aide de huit millions de dollars

Les Nations Unies ont annoncé lundi une aide humanitaire de huit millions de dollars pour soutenir le Tchad dans ses efforts visant à surmonter l’impact des... 10.09.2024, Sputnik Afrique

“Les inondations au Tchad continuent de s'aggraver dans tout le pays”, a averti le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric lors d’un briefing, précisant qu’au moins 340 personnes ont été tuées, alors que plus d’un million d’autres sont affectées par ces intempéries.Il a également indiqué que les inondations affectent le secteur agricole au moment où le pays fait face à l’insécurité alimentaire, ajoutant que près de 3,4 millions de personnes dans ce pays d’Afrique centrale sont menacées d’une faim aiguë pendant la période de soudure actuelle.La soudure est la période précédant les premières récoltes et où le grain de la récolte précédente peut venir à manquer. Cette situation s’accompagne souvent d’une pénurie et d'une flambée considérable des prix parfois accentuée par la spéculation.De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a indiqué que les inondations sont devenues de plus en plus récurrentes ces dernières années au Tchad, notant que 23 provinces du pays sont actuellement touchées par ce phénomène.

