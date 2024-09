https://fr.sputniknews.africa/20240909/voici-comment-des-drones-ukrainiens-incendient-des-maisons-dun-village-russe---images-1068210762.html

Voici comment des drones ukrainiens incendient des maisons d'un village russe - images

Voici comment des drones ukrainiens incendient des maisons d'un village russe - images

Sputnik Afrique

Un habitant de la région russe de Koursk montre à Sputnik comment des drones ukrainiens incendient des maisons de son village. Les images fournies à l'agence... 09.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-09T14:35+0200

2024-09-09T14:35+0200

2024-09-09T14:35+0200

donbass. opération russe

koursk

drone

russie

ukraine

opération militaire

incendie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0a/1067798385_0:146:1255:851_1920x0_80_0_0_199abd5fd6cd66070fb35acb13d46b58.jpg

L’auteur des vidéos, Alexandr, a quitté le village il y a un mois comme de nombreux autres habitants. Mais il y revient de temps en temps pour vérifier sa maison et celle de ses voisins."Je n'y retournerai probablement pas. C'est trop dangereux, des drones volent, des maisons qui ont miraculeusement survécu sont incendiées. Il ne reste plus rien des infrastructures: le bâtiment administratif, les magasins, la Maison de la culture ont été détruits, le toit de l'école a brûlé... Mais l'hôpital et la maternelle tiennent encore", a-t-il raconté.

koursk

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

koursk, drone, russie, ukraine, opération militaire, incendie