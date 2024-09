https://fr.sputniknews.africa/20240909/une-star-de-la-musique-tanzanienne-ambitionne-de-devenir-plus-riche-quelon-musk-1068213205.html

Une star de la musique tanzanienne ambitionne de devenir plus riche qu'Elon Musk

"Mon plus grand rêve dans la vie est d'être l'homme le plus riche du monde", a annoncé Diamond Naseeb Abdul, plus connu sous son nom de scène Diamond Platnumz. 09.09.2024, Sputnik Afrique

Le musicien aspire ainsi à surpasser des géants mondiaux comme Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk et Aliko Dangote.Diverses initiatives entrepreneuriales de Diamond semblent renforcer son engagement à bâtir un empire au-delà de la musique. Parmi elles figurent son label WCB, le festival annuel Wasafi, le groupe Wasafi Media et sa plateforme de paris sportifs Wasafi Bet.

