L'Union africaine devient le premier lauréat du Prix international de la paix Léon Tolstoï

C'est son président de la commission Moussa Faki qui représentait l'UA à la cérémonie. 09.09.2024, Sputnik Afrique

Le prix est décerné сe 9 septembre, jour de l’anniversaire de Léon Tolstoï, grand écrivain russe auteur de Guerre et Paix.Il récompense des organisations et des individus pour leurs réalisations en faveur:Les lauréats sont choisis par un jury international composé de personnalités de renom.Le prix a été créé par la Société historique russe, la Fondation russe pour la paix et la Société historique militaire russe.

