Le championnat géologique, auquel ont participé des étudiants africains, s'achève en Russie

La fin des épreuves a été couronnée par un parcours du combattant par équipe, après lequel les participants se sont rassemblés autour d'un feu. 09.09.2024, Sputnik Afrique

La cérémonie de remise de prix et celle de clôture de l'événement sont prévues aujourd'hui, lundi 9 septembre. La compétition sera meilleure et plus intéressante d'année en année, un représentant de l'Afrique du Sud en est persuadé. Il s'est dit impressionné par la nature de la Bachkirie, région qui a accueilli cet événement. Selon ses aveux, son équipe a dû apprendre des choses au cours des épreuves, mais a fini par avoir de bons résultats. Le championnat s'est déroulé du 2 au 9 septembre dans la république du Bachkortostan, également appelée Bachkirie, située entre la Volga et l’Oural, à la frontière de l’Europe et de l’Asie. Cette région est l'un des plus riches territoires de Russie en matière de ressources naturelles et minières.

russie, afrique, géologie, championnat, bachkortostan