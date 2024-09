https://fr.sputniknews.africa/20240909/la-russie-se-montre-prete-a-contribuer-a-un-ordre-multipolaire-juste-pour-une-majorite-de-pays-1068209801.html

La Russie se montre prête à contribuer à un ordre multipolaire juste pour une majorité de pays

La Russie se montre prête à contribuer à un ordre multipolaire juste pour une majorité de pays

Sputnik Afrique

Cette volonté a été mise en avant par Vladimir Poutine dans son discours au Forum économique oriental, a fait valoir à Sputnik Connie Rahakundini Bakrie... 09.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-09T13:19+0200

2024-09-09T13:19+0200

2024-09-09T13:19+0200

opinion

forum économique oriental (eef)

vladimir poutine

russie

monde multipolaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/05/1068156608_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_de5cdb8d39e1eed07c553761d898b982.jpg

Le forum, qui a eu lieu en Extrême-Orient russe, a mis en évidence l'engagement de la Russie à porter les relations avec la région Asie-Pacifique à un niveau supérieur, a noté Mme Bakrie, qui est aussi professeure à l'Université de Saint-Pétersbourg. Elle est revenue sur les propos du dirigeant russe, selon lequel la Russie devra jouer "un rôle très important dans la construction de la science et de la technologie avec les pays asiatiques". Cela concerne notamment l'aspect nucléaire de la sécurité énergétique. L'universitaire s'est dite impressionnée par l'Extrême-Orient russe et par son développement avancé. En effet, au cours des dix dernières années, 25.000 projets de production, d'infrastructure, de technologie et d'éducation ont été mis en place dans cette région, selon le chef d'État russe.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, forum économique oriental (eef), vladimir poutine, russie, monde multipolaire