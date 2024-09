https://fr.sputniknews.africa/20240909/business-cette-face-de-la-russie-moderne-est-meconnue-en-afrique-a-cause-du-stereotype-post-urss-1068211975.html

Business: "Cette face de la Russie moderne est méconnue en Afrique à cause du stéréotype post-URSS"

Business: "Cette face de la Russie moderne est méconnue en Afrique à cause du stéréotype post-URSS"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, un géopolitologue malien fait le point sur la situation sécuritaire dans son pays et au Sahel, appelant les hommes... 09.09.2024, Sputnik Afrique

Dans cette édition de L'Afrique en marche, un géopolitologue malien fait le point sur la situation sécuritaire dans son pays et au Sahel, appelant les hommes d'affaires et les chefs d'entreprises russes à venir investir au Mali et dans toute l'Afrique, un continent où, selon lui, «tout est à faire».

"Nonobstant l’immense potentiel technico-militaire qui fait sa renommée dans le monde entier, notamment en Afrique, la Russie est également un grand pays agricole, industriel, technologique et scientifique, qui forme actuellement le double des ingénieurs qui sortent des écoles américaines. Malheureusement, cette face de la Russie moderne est méconnue en Afrique à cause du stéréotype hérité de la période post-soviétique, savamment entretenu par les médias mainstream occidentaux", affirme à Radio Sputnik Adama Diabaté, géopolitologue malien."L’Afrique devrait saisir sa chance en s’arrimant avec détermination et intelligence à la nouvelle dynamique mondiale suscitée par les BRICS, afin de se donner toutes les chances de son épanouissement à tous points de vue", estime-t-il. Commentant les moyens dont disposent les pays africains pour parvenir à une véritable souveraineté économique, l'expert souligne : "C’est aux Africains d’utiliser leurs ressources à bon escient et au profit de leurs peuples. S’ils font le choix de créer une monnaie commune, ils doivent mettre en commun leurs richesses en hydrocarbures et en minerais stratégiques pour garantir eux-mêmes, et par leurs propres moyens, cette monnaie sans recourir à une quelconque puissance étrangère au continent, et qui plus est l’ancien colonisateur, qui a maintenu ses intérêts au détriment des Africains. L’Afrique a actuellement d’immenses possibilités pour lancer des coopérations fructueuses avec la Russie et les autres membres des BRICS".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

