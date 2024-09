https://fr.sputniknews.africa/20240908/un-enorme-lot-de-cocaine-aurait-ete-saisi-a-laeroport-de-bissau-1068197680.html

Un énorme lot de cocaïne aurait été saisi à l'aéroport de Bissau

Un énorme lot de cocaïne aurait été saisi à l'aéroport de Bissau

Un avion basé au Mexique et en provenance du Venezuela, avec une "quantité incalculable" de drogue, est immobilisé à l'aéroport d'Osvaldo Vieira, a annoncé le... 08.09.2024, Sputnik Afrique

Le lot contenait plus de 1.000 kilogrammes, relate pour sa part LSI AFRICA. En cas d’absence de poursuite, l’avion aurait pour destination le Mali, selon le média.Ces stupéfiants ont été découverts lors d'une opération conjointe entre la police judiciaire de Guinée-Bissau et la Drug Enforcement Administration, une agence fédérale américaine antidrogue.L'une des plus grandes tentatives de trafic de drogue dans la région a ainsi été déjouée, notent les médias locaux.La saisie a été le fruit de plusieurs mois d'enquête et de coordination internationale.Les autorités envisageraient cependant d’étouffer l’affaire et ont tenté d’empêcher la confiscation de la marchandise, selon la presse locale. Elles voudraient aussi laisser repartir l’avion sans poursuite judiciaire. L’affaire est donc désormais "sous étroite surveillance".

