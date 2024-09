https://fr.sputniknews.africa/20240908/presidentielle-en-algerie-taux-de-participation-preliminaire-de-4803-au-niveau-national-1068194128.html

Présidentielle en Algérie: taux de participation préliminaire de 48,03% au niveau national

Présidentielle en Algérie: taux de participation préliminaire de 48,03% au niveau national

Le taux de participation préliminaire à l'élection présidentielle est de 48,03% au niveau national et de 19,57% pour la communauté nationale établie à l'étranger.

Le taux de participation était de 26,46% au niveau national et de 18,31% au sein de la communauté nationale à l'étranger à 17h00. S'exprimant à cette occasion, M. Charfi a indiqué que "l'opération est toujours en cours à l'étranger", ajoutant que "les données pourraient changer".Par ailleurs, il a expliqué que le retard accusé dans l'annonce du taux de participation se justifiait par la non-réception des informations relatives au scrutin dans les wilayas de Tamanrasset et Béchar à cause des inondations ayant touché ces wilayas", précisant que "les données partielles seront annoncées après la réception des PV des wilayas, dès dimanche à l'aube, alors que les résultats provisoires seront annoncés avant de transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle".M. Charfi a fait savoir que "l'annonce des résultats provisoires ne dépassera pas 48 heures, étant donné que la loi fixe un délai de 72 heures".

