Paris devrait rejoindre les BRICS pour revenir à sa politique multipolaire, selon un ex-eurodéputé

L'adhésion de la France aux BRICS peut sembler insolite à première vue, mais le pays a traditionnellement soutenu la multipolarité dans sa politique étrangère... 08.09.2024, Sputnik Afrique

C'est après la présidence de Jacques Chirac que Paris a adopté une approche plus orientée vers les États-Unis, ajoute-t-il. Selon lui, l'adhésion aux BRICS n'a rien d'étrange et marquerait un retour à une politique normale. En effet, la France est une puissance avec plusieurs territoires ultramarins qui participent à de nombreux forums régionaux, dont l'Association des États riverains de l'océan Indien, rappelle l'homme politique. Il est donc logique de faire partie du Sud global, des BRICS, conclut-il. Et d'ajouter qu'avant de soumettre une demande d'adhésion, la France devrait changer de direction politique. Comme elle joue un rôle important sur la scène internationale, elle pourrait complètement modifier le paysage mondial, a fait valoir le géopolitologue. Paris pourrait ainsi faire avancer la mise en place d'un véritable monde multipolaire, selon lui.

