https://fr.sputniknews.africa/20240908/les-inondations-en-afrique-de-louest-deplacent-pres-dun-million-de-personnes-1068200253.html

Les inondations en Afrique de l'Ouest déplacent près d'un million de personnes

Les inondations en Afrique de l'Ouest déplacent près d'un million de personnes

Sputnik Afrique

Causées par la saison des pluies, les intempéries survenues au Mali, au Nigeria et au Niger ont forcé près de 950.000 personnes à quitter leur foyer, selon les... 08.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-08T14:13+0200

2024-09-08T14:13+0200

2024-09-08T14:13+0200

afrique

inondation

nigeria

niger

mali

save the children

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/08/1068200086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b0df8eb60c9a3db1a916878d9bd82f1.jpg

Cette ONG a aussi alerté, le 6 septembre, sur les risques de maladie et de famine dus à la destruction des récoltes.Les enfants restent exposés au risque de noyade, de maladies hydriques et d'électrocution par des fils électriques exposés. De plus, l'éducation de centaines de milliers d'enfants est également perturbée par cette situation.Au total, près de 500 personnes ont trouvé la mort dans ces trois États.Des inondations généralisées ont touché 29 des 36 États du Nigeria, soit les quatre cinquièmes du pays, précise l’ONG. Les pluies torrentielles ont provoqué le débordement des barrages et la montée des eaux de deux grands fleuves, le Niger et le Bénoué. Plus de 200 personnes, dont des enfants, ont été tuées.Au Niger voisin, au moins 265 personnes sont mortes. Les inondations ont frappé les 8 régions du pays, détruisant des bâtiments, des ponts et des routes. Trois régions du Mali ont été touchées, plus d’une trentaine d’habitants ont été tués.

afrique

nigeria

niger

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, inondation, nigeria, niger, mali, save the children