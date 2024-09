https://fr.sputniknews.africa/20240908/le-soudan-rejette-lappel-de-lonu-a-deployer-une-force-independante-et-neutre-1068201403.html

Le Soudan rejette l'appel de l'Onu à déployer une "force indépendante et neutre"

"Les recommandations présentées par la mission dépassent les limites de son mandat", a tranché la diplomatie soudanaise dans un communiqué cité par les médias...

Cette réaction a suivi la publication d'un rapport de la mission d'enquête du Conseil des droits de l'homme. Le document évoque des "crimes de guerre et contre l'humanité" commis au Soudan. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a dénoncé le "manque de professionnalisme et d'indépendance" de la mission qu'il qualifie d'"organe politique plutôt que juridique". Khartoum a rappelé qu'une commission nationale avait été instaurée pour enquêter sur les violations du droit humanitaire. Celle-ci a progressé dans ses tâches et doit présenter ses conclusions lors de la prochaine réunion.

