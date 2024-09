https://fr.sputniknews.africa/20240908/lagos-et-accra-classees-parmi-les-meilleures-villes-du-monde-pour-la-vie-nocturne-1068202435.html

Lagos et Accra classées parmi les meilleures villes du monde pour la vie nocturne

Lagos et Accra classées parmi les meilleures villes du monde pour la vie nocturne

Sputnik Afrique

Le classement a été dressé par Time Out, magazine présent dans 333 villes de 59 pays. 08.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-08T16:28+0200

2024-09-08T16:28+0200

2024-09-08T16:28+0200

classement

ghana

accra

nigeria

lagos (nigéria)

afrique

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/08/1068202269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96a2f36e59b0a806abd46aba47d24639.jpg

Le centre commercial du Nigeria, Lagos a obtenu la 6e place, surpassant des villes bien connues comme Rotterdam (Pays-Bas) ou Manchester (Royaume-Uni). Rien d'étonnant vu que l'afrobeats, un son qui a conquis les pistes de danse du monde entier, trouve ses origines au Nigeria.Lagos a un score de qualité de 80% pour sa vie nocturne, et de 48% pour son accessibilité, la ville n'étant pas trop chère.Accra, la capitale du Ghana, s'est classée 10esur la liste de Time Out. Sa vie nocturne a obtenu 66% pour la qualité et 36% pour l'accessibilité. À ne pas manquer, les fêtes sur la plage qui durent toute la nuit!

ghana

accra

nigeria

lagos (nigéria)

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

classement, ghana, accra, nigeria, lagos (nigéria), afrique, afrique subsaharienne