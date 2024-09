https://fr.sputniknews.africa/20240908/au-burkina-faso-des-jeunes-formes-pour-lutter-contre-les-fake-news-1068195967.html

Au Burkina Faso, des jeunes formés pour lutter contre les fake news

Au Burkina Faso, des jeunes formés pour lutter contre les fake news

Sputnik Afrique

Face à la multiplication de la désinformation avec l'apparition de nouveaux outils de communication, un cadre d’échanges a été mené dans le pays fin août. 08.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-08T10:57+0200

2024-09-08T10:57+0200

2024-09-08T10:57+0200

burkina faso

désinformation

afrique subsaharienne

informations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103362/50/1033625042_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aba44b0765f5329939e3b9ec4ebfb805.jpg

Intitulé le "Dialogue inclusif sur la désinformation: comment sortir de l’impasse de la désinformation?", il a réuni 150 jeunes.Les participants, issus du milieu associatif et des médias, ont analysé les enjeux liés au phénomène des fake news et les techniques de lutte contre la désinformation.Des participants se sont en outre exercés au fact-checking, un style journalistique qui consiste à vérifier l’exactitude, l’authenticité et la pertinence d’une information véhiculée, notamment par des personnes publiques, relate la presse locale.L’évènement a été organisé par le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD).

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, désinformation, afrique subsaharienne, informations