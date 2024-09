https://fr.sputniknews.africa/20240908/a-rotterdam-des-militants-commemorent-le-cout-de-la-guerre-pour-les-enfants-de-palestine-1068203260.html

À Rotterdam, des militants commémorent le coût de la guerre pour les enfants de Palestine

À Rotterdam, des militants commémorent le coût de la guerre pour les enfants de Palestine

Plus de 16.000 paires de chaussures ont été exposées sur une place de cette ville néerlandaise. Des militants ont lu à haute voix les noms et les âges des... 08.09.2024, Sputnik Afrique

La manifestation, organisée par la Fondation Plant an Olive Tree, a appelé à la fin du conflit à Gaza. "Nous voulons que les Néerlandais soient conscients de ce qui se passe en Palestine", a déclaré Esther van de Most, directrice de la fondation.Les enfants représentent près de la moitié de la population de Gaza, une étroite bande de terre de 360 kilomètres carrés qui est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Au moins 40.939 personnes y ont été tuées depuis le 7 octobre 2023, dont des dizaines de milliers d'enfants, selon des responsables palestiniens.

