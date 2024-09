https://fr.sputniknews.africa/20240907/un-equipage-de-drones-russes-detruit-des-mortiers-ennemis-camoufles-1068184585.html

Un équipage de drones russes détruit des mortiers ennemis camouflés

Un équipage de drones russes détruit des mortiers ennemis camouflés

Sputnik Afrique

Des mortiers camouflés sur la rive droite du Dniepr ont été frappés par un équipage de drones, rapporte la Défense russe qui publie une vidéo. 07.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-07T16:25+0200

2024-09-07T16:25+0200

2024-09-07T16:25+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

drone

mortier

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/0c/1067008213_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_088b12a87ca0c179e52cbcbbe2ab6888.jpg

Après une reconnaissance aérienne au-dessus de la rive droite du Dniepr, un opérateur a découvert des positions de tir ukrainiennes camouflées, rapporte la Défense russe. L'équipage a lancé le drone et a ajusté son vol pour frapper avec précision la cible.À l'aide de ce type de drones, les troupes russes surveillent la rive droite du Dniepr, suivent les mouvements de l'ennemi et ajuste les frappes de roquettes et de canons.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, drone, mortier