L’Ouganda reçoit ses premières doses de vaccin contre la mpox

L’annonce sur la livraison de 2.000 doses a été faite le 6 septembre par la ministre ougandaise de la Santé. 07.09.2024, Sputnik Afrique

Le vaccin, MVA-BN, qui devra être administré à 2 reprises, couvrira jusqu'à 1.000 personnes.️ Il a été alloué par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).️Le pays, qui a enregistré jusque-là 10 cas de mpox, travaille pour obtenir des doses supplémentaires de vaccin, selon la ministre.Le 5 septembre, c’est la RDC qui avait annoncé l’arrivée de la première livraison de 99.100 doses de vaccin. Depuis le début de l’année 2024, le pays a rapporté presque 5.000 cas confirmés de mpox et plus de 600 décès.

