L'escale du navire-école russe Smolny dans le port namibien de Walvis Bay s'achève

Ce bâtiment de la Flotte de la Baltique effectue un long périple maritime pour former des cadets, futurs officiers de marine. 07.09.2024, Sputnik Afrique

Pendant l’escale, du 4 au 7 septembre, l’équipage et les jeunes élèves ont pu se réapprovisionner en eau et en nourriture, ainsi qu'effectuer une inspection technique du navire. Mais aussi se reposer, visiter des lieux historiques et assister à des événements culturels et sportifs. Le Smolny est arrivé en Namibie après un passage au Cap, en Afrique du Sud.

