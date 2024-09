https://fr.sputniknews.africa/20240907/lambassadeur-nigerien-en-russie-remet-ses-lettres-de-creance-1068183439.html

L’ambassadeur nigérien en Russie remet ses lettres de créance

L’ambassadeur nigérien en Russie remet ses lettres de créance

Sputnik Afrique

Abdou Sidikou Issa a été reçu le 6 septembre à Moscou par Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, selon un... 07.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-07T09:34+0200

2024-09-07T09:34+0200

2024-09-07T09:34+0200

niger

afrique subsaharienne

russie

diplomatie

mikhaïl bogdanov

ambassade

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/07/1065444777_123:0:3565:1936_1920x0_80_0_0_e566d6b924edd6acb9c96a59609a70d8.jpg

Les préparatifs pour la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, programmée en novembre dans la ville de Sotchi, ont été abordés.️De plus, le renforcement des relations russo-nigériennes a été discuté, avec un accent mis sur "l'élargissement des liens commerciaux, économiques, scientifiques, techniques, humanitaires". "L'intention de Moscou et de Niamey d'intensifier le dialogue politique et de coordonner les actions sur la scène internationale a été confirmée", selon le communiqué.Abdou Sidikou Issa, nommé ambassadeur en mai 2024, occupait auparavant le poste de chef d'état-major des armées nigériennes.

niger

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, afrique subsaharienne, russie, diplomatie, mikhaïl bogdanov, ambassade